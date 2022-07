All : Parti au clash, Lewandowski joue les mauvais élèves

Toujours retenu malgré sa volonté de rejoindre le FC Barcelone, Robert Lewandowski a dû reprendre l’entraînement avec le Bayern Munich. Pas de quoi atténuer ses envies d’ailleurs puisque l’attaquant polonais a trouvé le moyen de montrer son mécontentement.

Après l’accord trouvé avec Leeds United pour Raphinha, et la prolongation du Français Ousmane Dembélé ce jeudi, le FC Barcelone peut rêver d’une attaque de feu. La signature espérée de Robert Lewandowski permettrait aux Blaugrana d’augmenter nettement leur compétitivité la saison prochaine. Encore faudrait-il parvenir à un accord avec le Bayern Munich, ce qui n’est absolument pas le cas pour le moment.

D’après la radio RMC, le Barça prépare une nouvelle offre estimée à 50 millions d’euros. Un montant qui se rapproche des exigences bavaroises. Mais en Catalogne, le quotidien Mundo Deportivo croit savoir que le Bayern Munich n’est tout simplement pas vendeur. Du moins pas tant que le successeur de Robert Lewandowski ne sera pas trouvé. Le FC Barcelone a donc peu de chances d’accueillir l’avant-centre avant le départ du groupe en tournée aux Etats-Unis cette semaine. Autant dire que cette situation figée agace de plus en plus le Polonais. Le buteur de 33 ans a dû reprendre l’entraînement avec le Bayern Munich.

Update #Lewandowski: Intensive training session today. Now finish. 31 degrees. Lewy in top form and totally involved. Talks with Gnabry, Kimmich, Vidovic. Salihamidzic watched parts of the training from the balcony. Still waiting of Barcelona … @SkySportDE 🇵🇱 pic.twitter.com/ZrcxYqUtsj