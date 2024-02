Lewandowski agace le vestiaire, le Barça va l’éjecter

Dans : Liga.

Moins performant cette saison, Robert Lewandowski pourrait vivre ses derniers mois au FC Barcelone. Le club catalan pense à se débarrasser de l’attaquant polonais qui ne ferait pas l’unanimité auprès de ses coéquipiers.

Champion d’Espagne la saison dernière, le FC Barcelone ne conservera sans doute pas son titre. Les Blaugrana ont laissé le Real Madrid s’envoler en tête de la Liga et devront se concentrer sur une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Outre les nombreuses blessures qui touchent l’effectif de Xavi, certains points forts sont devenus des faiblesses. On pense évidemment à la solidité défensive qui avait mené le Barça jusqu’au sacre. Ou encore à l’efficacité redoutable de Robert Lewandowski, beaucoup moins en réussite cette saison.

Lewandowski poussé vers la sortie

L’attaquant du FC Barcelone conserve des statistiques honorables (15 buts et 6 passes décisives toutes compétitions confondues). Mais le Polonais a souvent fait preuve d’une étonnante maladresse probablement liée à un manque de confiance. Quoi qu’il en soit, Robert Lewandowski n’est plus un tueur des surfaces. Un déclin qui risque de lui coûter cher lors du mercato estival à venir. En effet, le journaliste espagnol Jota Jordi affirme que l’ancien joueur du Bayern Munich va se retrouver sur la liste des transferts au Barça. L’avant-centre de 35 ans n’entrerait plus dans les plans du directeur sportif Deco.

A noter que ses performances décevantes ne seraient pas la seule raison. Toujours d’après le chroniqueur de l’émission El Chiringuito, Robert Lewandowski ne s’entendrait pas avec certains coéquipiers chez les Blaugrana. La source ne donne pas l’identité de ses détracteurs en interne. Mais ces derniers ont apparemment un poids suffisant pour influencer son avenir. Rappelons que le Barça, toujours en difficulté avec le fair-play financier de la Liga, devra vendre ou un plusieurs joueurs importants. L’économie du salaire de l’international polonais ne serait donc pas négligeable.