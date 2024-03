Lewandowski à l’Atlético, l’étonnant sacrifice du Barça

Prêté sans option d’achat par l’Atlético Madrid, João Félix pourrait rester au FC Barcelone la saison prochaine. Le club madrilène serait prêt à faciliter un nouvel accord à condition de récupérer l’attaquant Robert Lewandowski, loin de faire l’unanimité chez les Blaugrana.

Malgré son manque de constance, João Félix semble donner satisfaction au FC Barcelone. Le club catalan se verrait bien conserver le milieu offensif prêté sans option d’achat par l’Atlético Madrid. Il est vrai que le Portugais, critiqué pour ses performances et son implication, reste capable de coups d’éclat. Dimanche soir par exemple, l’ancien joueur de Chelsea a de nouveau marqué contre les Colchoneros (0-3) au Civitas Metropolitano.

🔵🔴🇵🇹 Barça director Deco: “We’d like to keep both João Félix and João Cancelo here if there will be the right conditions with Atlético and Man City”.



“It depends on conditions of the deal”, told @QueThiJugues. pic.twitter.com/x1YCZhoOxT