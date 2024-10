Les Français payent, Mbappé doit leur rendre des comptes

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Visé par une plainte pour viol selon la presse suédoise, Kylian Mbappé voit sa cote chuter en France. Beaucoup se demandent par exemple ce que faisait l’attaquant des Bleus à Stockholm, comme si l’ancien Parisien avait des comptes à rendre sur sa vie privée.

Pour le moment, on en sait peu sur l’affaire Kylian Mbappé. La justice suédoise a simplement confirmé l’existence d’une plainte pour viol, sans citer le nom du joueur. Il n’empêche que l’attaquant du Real Madrid fait déjà l’objet de nombreuses critiques. Parmi ses détracteurs, Marc Madiot se demande pourquoi le Merengue s’est rendu à Stockholm. Le manager de la Groupama-FDJ estime que le Bondynois doit se justifier sur sa vie privée auprès des Français.

Mbappé critiqué sur l'écologie

« On peut avoir une vie privée à condition de rester dans des normes respectables, a commenté l’ancien cycliste sur RMC. Ce qui m’ennuie un peu, c’est qu’il prenne un avion privé à l’heure où on est beaucoup engagés sur l’écologie. Je suis peut-être de la vieille école mais est-ce qu’on a vraiment besoin d’aller à Stockholm pour faire la fête ? Il est multimillionnaire, mais il y a quand même un petit souci. Mbappé existe car des millions de gens l'admirent. C’est quelqu’un de populaire. Quand on est quelqu’un de populaire, on a certes des droits mais on aussi quelques petits devoirs. C’est de faire attention à l’attitude qu’on va avoir dans sa vie et son quotidien. »

🗣️ "Nous pouvons avoir une vie privée à condition de rester dans des normes respectables. Mbappé existe car des millions de gens l'admirent. Il a donc des droits et des devoirs vis-à-vis d'eux"



Marc Madiot réagit à l'Affaire Mbappé et à la vie privée des superstars. pic.twitter.com/mO9RBdopu7 — Les Grandes Gueules du Sport - RMC (@GGsportRMC) October 19, 2024

« Mbappé est populaire dans un monde où beaucoup de gens sont en difficulté et se saignent pour regarder du football. Il a des devoirs vis-à-vis de ces gens. Je me fous de savoir quelle est sa vie en dehors du stade. Mais il a quand même des devoirs de petite réserve vis-à-vis de ces gens qui l’admirent, a insisté le membre des Grandes Gueules du Sport, avant d’évoquer son retour sur les terrains. Mbappé peut jouer dans ces conditions d'autant plus s'il est en accord avec sa conscience. S'il n'a rien à se reprocher, comme il le prétend, il n'y aura pas de difficultés. Au contraire, il va s'en servir pour se sublimer. C'est un tournant. » Dans ce contexte, l’ancien Parisien devra faire preuve d’une sacrée force mentale.