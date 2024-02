Le Real tente d'influencer les arbitres, Javier Tebas confirme

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Le Real Madrid est souvent au cœur de polémiques liées à l'arbitrage. Javier Tebas, le président de la Liga, a confirmé que le club espagnol met la pression aux arbitres avec la chaine TV du club.

À l'occasion d'un événement à Port Aventura, Javier Tebas s'est exprimé sur les différents problèmes d'arbitrages en Espagne. L'affaire Negreira avait déjà grandement bousculé le monde du football et le FC Barcelone, accusé de corruption. Mais cette fois, c'est le Real Madrid qui a été la cible des critiques du président de la Liga. À la tête de la Ligue du championnat espagnol depuis 2013, le natif de San José (Costa Rica) a annoncé prendre des mesures drastiques à l'encontre du Real Madrid TV qui diffuse fréquemment des clips pour nuire aux arbitres espagnols en mettant en avant leurs erreurs avant les matchs du club de la Maison Blanche afin de mettre une pression supplémentaire. Ce qui a notamment été dénoncé par le FC Barcelone, pour qui ce climat malsain n'aidait pas. Javier Tebas dénonce une nouvelle fois les agissements de Florentino Pérez.

Le Real met la pression aux arbitres, la Liga intervient

« La chaîne (Real Madrid TV, NDLR) est une concession publique et je suis sûr qu'ils l'ont créé en supposant qu'il allait respecter les valeurs du sport. Les conditions de la chaîne doivent être révisées. Nous avons commencé à agir contre les clips du Real Madrid contre les arbitres. Pouvez-vous imaginer Barcelone et le reste des clubs faire la même chose ? Nous allons détruire le football. Il est évident que nous ne pouvons pas continuer dans cette voie. Les arbitres ont assez avec l'affaire Negreira. Je suis président depuis dix ans et avoir Florentino devant lui tous les jours n'est pas confortable » a affirmé Javier Tebas dans des propos rapportés par le journal La Vanguardia. Le Real Madrid est désormais en proie à de lourdes sanctions s'il continue de mettre des compilations sur sa chaîne où sont répertoriés les erreurs arbitrales qui ont pu léser le club merengue, et bien évidemment jamais celles qui ont été favorables à la formation madrilène.