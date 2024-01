Le Real refuse deux joueurs français au mercato

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Avec les blessures de David Alaba et d'Eder Militao, le Real Madrid a cruellement besoin de renfort en défense centrale. Pourtant, le club espagnol a refusé deux joueurs cet hiver.

Leader de la Liga et qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid est comme souvent présent pour remporter pléthore de titres. Toutefois, le club de la Maison Blanche a été décimé par les blessures. Carlo Ancelotti est orphelin d'Alaba et de Militao en défense centrale. Antonio Rüdiger et Nacho doivent assurer l'arrière-garde madrilène. Si les qualités des deux joueurs ne sont plus à prouver, la défense du Real Madrid semble trop juste pour rivaliser avec les attaquants adverses, notamment en C1. Le Mister fait aussi confiance à Aurélien Tchouameni, qu'il redescend désormais sur le terrain. Mais le recrutement d'un défenseur central de métier serait tout de même bénéfique. Pourtant, le journaliste Eduardo Inda affirme que les Merengues ont refusé de signer Raphaël Varane et Aymeric Laporte.

Carlo Ancelotti et le Real Madrid refusent Varane et Laporte

Les deux anciens joueurs de la Liga ont été proposés au Real Madrid. Mais Carlo Ancelotti ne veut pas du retour de Raphaël Varane ni de l'arrivée d'Aymeric Laporte. Florentino Pérez est plutôt occupé sur le dossier de Kylian Mbappé, priorité du Real Madrid et refuse catégoriquement de dépenser une trop grosse somme d'argent à ce moment-là de la saison. Ancelotti aimerait probablement pouvoir combler les absences de David Alaba et d'Eder Militao mais le Real Madrid ne dispose pas de beaucoup de temps et va sérieusement devoir s'activer lors de ce mercato hivernal. La presse espagnole indique que Dani Carvajal, Eduardo Camavinga ou même le jeune Álvaro Carrillo pourraient remplir la fonction de défenseur central jusqu'à la fin de la saison si aucun joueur n'est recruté prochainement.