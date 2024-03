Le Real Madrid vire la Liga et refuse un énorme chèque

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

La Liga veut renforcer l'immersion des fans au sein des clubs espagnols. Pour ce faire, elle encourage les équipes à laisser entrer le plus souvent possible ses caméras. Le Real Madrid boycotte l'initiative, quitte à laisser filer une manne de 130 millions d'euros.

Outre le niveau sportif et les stars alignées dans les clubs, les championnats européens doivent séduire par l'image pour augmenter leurs droits TV. Il faut finalement faire comme la Premier League, avec près de 20 ans de retard. La Ligue 1 traine sur le sujet, ce qui n'est pas le cas de la Liga. Le championnat espagnol a innové dès 2021 en mettant des caméras cinématographiques au bord du terrain. Une idée saluée partout dans le monde et qui a incité Javier Tebas à accélérer l'immersion des fans. Désormais, la Liga a lancé une émission « La Liga del Show » pour être dans l'intimité des 42 clubs de Liga et de Liga 2.

Pas de caméras, pas d'argent pour le Real

Cette initiative a été suivie par 41 des 42 clubs des deux premières divisions espagnoles. En effet, le Real Madrid n'a pas voulu participer à l'opération. Le Real Madrid a rapidement dénoncé le côté intrusif de l'émission. En effet, le show de la Liga filme et enregistre des séquences dans les vestiaires, en avant-match mais aussi à la mi-temps, ainsi que des séquences dans les tunnels d'échauffement. Préférant préserver l'intimité de son groupe professionnel, le Real Madrid a dit adieu à un chèque non négligeable au passage.

LaLiga repartirá hasta 130M€ por ‘la clasificación del show’. Os cuento en @deportesDDS cómo funciona y por qué el #SevillaFC es, ahora mismo, líder absoluto de la tabla. Así se entienden mucho mejor las retransmisiones de los partidos:https://t.co/V0HgiCvWYf — José Manuel Rodríguez (@jmrodriguezper) March 8, 2024

La Liga met sur la table 130 millions d'euros à partager entre les 42 clubs concernés par l'émission. Plus une formation laisse filmer des séquences, plus elle gagne des points et aura une part importante de la mise de départ. Le FC Séville a récolté le plus de points selon AS tandis que le Real est toujours à 0 point. Les Merengues ne toucheront donc pas le moindre centime dans cette opération médiatique. Florentino Perez n'est donc pas prêt à tout pour gagner quelques millions d'euros. La tranquillité et la discrétion restent des valeurs sûres au sein de la Maison Blanche.