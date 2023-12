Esp ‍: Le Real bricole, Tchouaméni refuse de trinquer

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Décimé par les blessures, le Real Madrid n’est pas certain de recruter cet hiver malgré l’absence longue durée de David Alaba, qui s’ajoute à celle d’Eder Militao au poste de défenseur central.

Victime d’une rupture des ligaments croisés lors du match entre le Real Madrid et Villarreal dimanche soir, David Alaba est forfait jusqu’à la fin de la saison. Un énorme coup dur pour Carlo Ancelotti, d’autant que l’absence de l’ancien défenseur du Bayern Munich s’ajoute à celle d’Eder Militao, out depuis le début de la saison. Pour les supporters madrilènes, il ne fait aucun doute qu’un recrutement en défense centrale est indispensable lors du mercato hivernal. Florentino Pérez n’est pas (encore) de cet avis. Le président du Real Madrid est en réflexion et la tendance serait à un statu quo en janvier, le patron du club merengue ayant pour objectif de ne pas avoir recours au mercato hivernal.

Dans le cas où le Real Madrid refuserait de recruter en janvier, Aurélien Tchouaméni pourrait être amené à dépanner en défense centrale. Mais cette solution n’emballe pas l’ancien Monégasque selon les mots de son entraîneur Carlo Ancelotti, présent en conférence de presse avant le match du Real contre Alavès en Liga avant la trêve hivernale. « C'est un moment très compliqué de la saison et heureusement je dois remercier les joueurs qui s'en sortent. Ce qui est spécial, c'est ce que le groupe fait dans un moment aussi compliqué. Tchouaméni n'aime pas jouer en défense centrale comme Camavinga n'aime pas jouer latéral » a fait savoir l'entraîneur du Real Madrid avant de poursuivre au sujet du milieu de terrain de l'Equipe de France.

Tchouaméni espère ne pas avoir à jouer en défense

« Il est convenu qu'en cas d'urgence, il jouera en défense centrale. Nous avons discuté avec le club et nous évaluerons la situation dans les prochains jours. Nous avons le temps de le faire car le marché se termine le 31 janvier et nous chercherons la meilleure solution possible. Pour l'instant, nous ne sommes pas pressés. Ce n'est pas le moment de donner des noms. S'il y a la possibilité de signer un joueur qui est bon pour le club et pour la saison, nous le ferons » a simplement avancé Carlo Ancelotti, laissant toutes les portes ouvertes pour les semaines à venir au Real Madrid. Les noms d’Antonio Silva, Gonçalo Ignacio ou encore Leny Yoro ont circulé dans la capitale espagnole, sans que l’on sache pour autant si un défenseur central posera ses valises au Real en janvier et si oui… lequel.