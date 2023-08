Le Real Madrid perd Vinicius, mais Bellingham est sur un nuage

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

En déplacement au Celta Vigo, le Real Madrid a longtemps semblé se diriger vers un 0-0, avant que Jude Bellingham ne sorte encore de sa boite et offre la victoire aux siens (0-1).

En premier lieu, la formation espagnole a perdu Vinicius Junior, sorti sur blessure à la 18e minute. Le Brésilien est touché à la jambe droite et subira des examens dans les prochaines 48 heures afin de connaitre la durée de son indisponibilité. Dans un match à rebondissements, le club galicien s’est vu refuser l’ouverture du score pour une faute sur Kepa lors d’un corner (3e), avant que Rodrygo ne manque un penalty (69e). C’est finalement l’inévitable Bellingham qui a inscrit le but décisif sur une déviation de Joselu sur corner, qui était entré à la place de Vinicius (0-1, 81e). L’Anglais est pour le moment plus que jamais le meilleur buteur de la Liga, avec 4 buts en 3 matchs.