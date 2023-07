Le Real le vire, il attend un appel d'Arabie Saoudite

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Eden Hazard a été libéré de son contrat par le Real Madrid en juin. Depuis, le Belge n'a reçu aucune offre intéressante à ses yeux et envisage de tout plaquer s'il n'a pas une belle proposition d'ici un mois.

Libre de tout engagement depuis la fin de son contrat avec le Real Madrid, qui a été prononcé avec un an d’avance par rapport à ce qui était prévu, Eden Hazard a annoncé sa retraite internationale. Mais il entend bien, à 32 ans, continuer à jouer au football. Plusieurs clubs se sont intéressés à lui ces derniers jours pendant ce mercato, et notamment le club belge de Molenbeek, sans parvenir à le convaincre. Pour rejoindre la franchise de Lionel Messi à Miami, le Diable Rouge a aussi posé de grosse exigences sans parvenir à trouver un accord. Il faut dire que l’ancien maestro de Chelsea est bien loin de son meilleur niveau, et les clubs se préparent actuellement sans que lui ait retrouvé le chemin de l’entrainement. Le voir sans club est en tout cas une situation qui pourrait perdurer.

Décision brutale au 31 août ?

Selon Sport, le Belge se donne encore un mois, jusqu’au 31 août, pour se trouver un nouveau club. Le journal espagnol précise que Eden Hazard a été surpris de ne pas recevoir de propositions en provenance d’Arabie Saoudite, alors que ce championnat recrute à tour de bras chez les joueurs européens. Mais il faut croire que le profil du Diable Rouge n’est pas dans les priorités des clubs saoudiens. Et cela pourrait déboucher sur une décision radicale selon AS, qui évoque la possibilité pour l’ancien prodige du LOSC de raccrocher tout simplement les crampons à la fin de l’été sans une offre convaincante entre ses mains. Une triste fin de carrière pour Eden Hazard, qui n’a jamais répondu aux attentes avec le Real Madrid, et a enchainé les blessures et les contre-performances au point de ne plus faire rêver grand monde à l’heure actuelle.