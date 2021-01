Esp : La vie sans Lionel Messi, le Barça tremble déjà

Dans : Liga.

Une nouvelle fois éblouissant contre Grenade, Lionel Messi a permis au Barça de poursuivre sa belle remontée au classement.

Après quelques semaines compliquées, le FC Barcelone revient fort. Les Barcelonais ont enchaîné troisième victoire consécutive (Huesca, Bilbao, Grenade) et surtout un neuvième match consécutif sans défaite en Liga. Une belle série en cours qui permet aux Blaugranas de remonter à la 3e place du classement derrière les deux clubs de Madrid. Si Antoine Griezmann a été très bon, c'est une nouvelle fois Lionel Messi qui a crevé l'écran, marquant un doublé dont un joli coup franc lors de la victoire contre Grenade (4-0). Interrogé à la fin du match, Ronald Koeman a salué la performance de son capitaine.

« Le Barça a besoin de Leo pour son jeu, pour son importance dans la création d'occasions et pour son efficacité. Comme je l'ai toujours dit depuis le premier jour, avec Leo, j'ai toujours été bon. Il a toujours fait de son mieux » a déclaré l'entraîneur néerlandais. En fin de contrat à la fin de la saison, le numéro 10 a récemment déclaré qu'il attendrait le mois de juin pour prendre sa décision concernant son avenir. En cas de départ, le PSG et Manchester City sont les deux clubs qui semblent les mieux armés pour recruter l'Argentin. Une chose est sûre, au vu des dernières prestations du sextuple ballon d'Or, les dirigeants catalans craignent déjà la vie sans Messi. Malgré ses 33 ans, le gaucher reste le danger numéro 1 du Barça. Un départ de la star cet été serait un terrible coup dur pour le club, dont les derniers gros investissements sur le marché des transferts se sont le plus souvent soldés par des échecs.