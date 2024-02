Le Real et les arbitres, Kroos se mêle au scandale

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Réputé pour son calme, Toni Kroos a perdu ses nerfs contre le FC Séville (1-0) dimanche. Le milieu du Real Madrid, sanctionné pour une faute inexistante, a contesté avec véhémence. Du coup, l’Allemand n’est pas mécontent de la blessure de l’arbitre plus tard dans la rencontre.

Si l’arbitrage fait beaucoup parler en Ligue 1, ce n’est rien comparé à la situation en Liga. Le championnat de Javier Tebas est confronté à un véritable scandale où beaucoup voient des décisions trop souvent favorables au Real Madrid. De son côté, la Maison Blanche a pourtant l’impression d’être lésée. Nouvel exemple dimanche lorsque Toni Kroos, qui a tenté d’éviter le contact avec le Français Loïc Badé, a quand même été sanctionné pour une faute inexistante contre le FC Séville.

De quoi provoquer la colère du milieu madrilène, averti pour contestation, et calmé par son ancien coéquipier Sergio Ramos. Quelques jours plus tard, l’Allemand n’en revient toujours pas et se réjouit d’avoir vu l’arbitre Isidro Diaz de Mera sortir sur blessure en deuxième période. « Je crois que pendant toute la première période, toutes les actions litigieuses étaient sifflées contre nous, a lâché Toni Kroos dans le podcast Einfach mal Luppen. Même les actions où il n'y avait absolument rien. »

Kroos accable l'arbitre

« Ce qui m'a tant énervé sur mon carton jaune, en réalité, c'est que l'arbitre était à un mètre, a souligné l’ancien joueur du Bayern Munich. C'était de la folie. Je me suis éloigné du joueur adverse. J'ai vu qu'il commençait à dribbler dans sa surface et j'ai pu voir qu'il cherchait le contact avec moi. Je me suis même éloigné pour qu'il n'y ait pas un gros contact, mais il a sifflé faute. C'était la cerise sur le gâteau. Dieu voit tout et il a probablement blessé l'arbitre au mollet. Il y avait 80 000 spectateurs et ils étaient tous désespérés à cause de son arbitrage. »

Et pour ne rien arranger, l’officiel a eu la mauvaise idée de se blesser en plein temps fort des Merengue. « On a eu deux ou trois occasions vraiment franches juste avant que l'arbitre arrête le match parce qu'il s'était blessé. Il a tout mal fait, il s'est même blessé au pire moment pour nous. Il faut vraiment dire que le quatrième arbitre est bien meilleur que Diaz de Mera. Il a fait du bon travail », a estimé Toni Kroos, peu connu pour ses contestations et critiques auprès des arbitres.