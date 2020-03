Coronavirus : « Covid 19, on va te battre », le match a commencé

Dans : Liga.

Avec l’épidémie de Coronavirus à travers le monde, ce sont beaucoup de pays européens qui ont décidé de mettre la vie quotidienne sur pause.

Cela touche les écoles, les sorties, les rassemblements, et aussi le sport, dont les compétitions professionnelles comme amatrices. Les gouvernements prennent ainsi des mesures pour contrer un virus qui se propage et fait beaucoup plus de dégâts qu’annoncé initialement. C’est un véritable match contre la maladie qui se joue dans beaucoup d’endroits, et l’Espagne en a pris conscience. A l’heure où le football, sport roi de l’autre côté des Pyrénées, est mis sur pause, la journée de jeudi a été la plus terrible jusqu’à présent chez nos voisins.

Le quotidien MARCA a décidé de prendre le problème à bras le corps, montrant sous la forme d’un maillot de football l’ennemi qu’il allait falloir combattre pendant ces prochaines semaines, voire ces prochains mois. En plus de cela, le journal sportif espagnol numéro 1 a décidé d’inclure désormais dans ses pages des informations générales ne touchant plus au sport, histoire de répondre aux interrogations de ses lecteurs sur l’actualité. Cette Une démontre en tout cas que pour le moment, en ce qui concerne le bouleversement de la vie quotidien et l’impact sur la population, le Covid-19 a pris les devants, et le sport est d’ores et déjà passé au second plan.