Le Real avec Mbappé, Deschamps prend un tacle gratuit

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Vainqueur de la Supercoupe d’Europe après sa victoire contre l’Atalanta Bergame (2-0) mercredi, le Real Madrid s’adapte bien à l’absence de son ancien milieu Toni Kroos. Les Merengue ont pratiqué un jeu plus direct, note la presse madrilène, qui craint de les voir imiter l’équipe de France.

Pas de surprise à Varsovie mercredi. Opposé à l’Atalanta Bergame, le Real Madrid a remporté la Supercoupe d’Europe sans trop de difficultés. Les hommes de Carlo Ancelotti, à qui les Italiens ont tenu tête en première période, ont mis le pied sur l’accélérateur pendant le deuxième acte. Les fulgurances de Jude Bellingham et de Vinicius Junior ont clairement fait pencher la balance en faveur des Merengue, peu affaiblis par l’absence du retraité Toni Kroos. Sans l'Allemand dans l'entrejeu, le quotidien Marca constate que le Real Madrid pratique un jeu plus direct avec réussite.

Kylian Mbappé's first goal for Real Madrid ⚽🎥#SuperCup pic.twitter.com/tkp33z0tnm — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 14, 2024

« C’est quelque chose qui était clair et que tout le monde doit comprendre. La retraite de Kroos s'accompagne d'un changement radical, a commenté le journal madrilène. On le savait depuis que l’Allemand a annoncé son départ. Sans ce joueur qui amenait de l'ordre, du commandement et un contrôle absolu, le nouveau Real est différent, c'est une équipe avec moins de contrôle et plus d'intensité. Contre l’Atalanta, on a vu Courtois jouer long comme jamais il ne l'avait fait. Un aspect, d’ailleurs, dans lequel le Belge a beaucoup progressé. »

Le style Deschamps à éviter

« Les ballons qui ne pouvaient passer que par Kroos, parce que personne ne pensait à rien d’autre qu’à lui donner, volent maintenant d'un camp à l'autre à la recherche de la vitesse fatale de Vinicius et Mbappé. Le Real en profitera beaucoup, c’est clair, a prédit Marca, qui craint néanmoins de voir la Maison Blanche imiter l’équipe de France. Encore faut-il qu’ils ne tombent pas dans le style de Deschamps, celui qui privilégie le muscle au lieu du talent au milieu de terrain. » Sans surprise, les Espagnols ne sont pas fans de notre sélectionneur.