Le PSG tombe à pic, le Barça arrive serein

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Dans une excellente dynamique depuis deux mois, le FC Barcelone aborde sa confrontation face au Paris Saint-Germain avec confiance. Le président Joan Laporta sent un vestiaire motivé et enthousiaste avant le quart de finale aller de Ligue des Champions au Parc des Princes mercredi.

Si le Paris Saint-Germain a croisé la Real Sociedad au meilleur des moments au tour précédent, le timing parait moins favorable avant d’affronter le FC Barcelone en quarts de finale de la Ligue des Champions. L’équipe entraînée par Xavi n’est plus la formation fébrile longtemps critiquée cette saison. Un déclic est apparu le 27 janvier dernier, date de la défaite à domicile contre Villarreal (3-5) en Liga. Dans la foulée, l’entraîneur catalan avait annoncé son départ à la fin de la saison.

Au sein du vestiaire de Barcelone, ils pensent que Xavi continuera. Les joueurs et le club dans son ensemble pensent que Xavi reviendra sur sa décision de partir. @relevo 🔎🔵🔴 — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) April 3, 2024

La nouvelle aurait pu provoquer une forme de relâchement. Mais à l’inverse, les Blaugrana n’ont plus perdu depuis la décision de leur coach. Le Barça reste sur 11 matchs (8 victoires et 3 matchs nuls) sans défaite toutes compétitions confondues. C’est donc un vestiaire en confiance que découvre le président Joan Laporta ces dernières semaines. « C'est vrai qu'on est dans une bonne période, les joueurs sont hyper motivés, a commenté le dirigeant dans l’émission El Chiringuito. Il y a de la joie dans le vestiaire et beaucoup d'envie de jouer le match à Paris. »

João Félix a hâte d'en découdre

« On verra comment ça se passera. Je leur ai dit qu'avec leur enthousiasme, leurs qualités et leur talent, tout est possible, a raconté le président du Barça. Il faut lutter pour gagner et ils le feront. Ne vous inquiétez pas, ils donneront le maximum. » Cette atmosphère positive se lit également à travers les propos de João Félix, excité par cette double confrontation. « Pour les matchs contre les grandes équipes, on a une motivation énorme. C'est à ce moment qu'apparaissent les meilleurs joueurs, ce sont les grands jours », a prévenu le milieu offensif portugais, coéquipier de Danilo, Nuno Mendes, Vitinha et Gonçalo Ramos en sélection.