Le PSG sans Zidane ? Dembélé adore Barcelone !

Par Eric Bethsy

Longtemps annoncé proche du Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé n’a pas les faveurs du conseiller football Luis Campos. Ce refus a apparemment changé les plans de l’ailier en fin de contrat, désormais prêt à prolonger selon les conditions du FC Barcelone.

Ousmane Dembélé avait annoncé la couleur. Interpellé par un supporter à bord de sa voiture la semaine dernière, l’ailier en fin de contrat a assuré qu’il resterait au FC Barcelone. Sa déclaration improvisée a forcément surpris au vu des tensions avec ses dirigeants, dont la dernière offre de prolongation n’a même pas reçu de réponse. C’est dire à quel point les positions des deux parties sont éloignées. Mais la donne a visiblement changé si l’on en croit le Français, contraint de revoir ses plans à cause du Paris Saint-Germain.

Info : Ousmane #Dembélé abandonne l'idée de vouloir rejoindre le #PSG. Ces dernières semaines, le club de la Capitale s'est seulement renseigné sur les envies du joueur de 25 ans, qui devrait donc prolonger son contrat avec le #FCBarcelona dans les prochains jours. pic.twitter.com/RmgszTk5Cb — Fabien Guyon (@FabienG22) June 22, 2022

Comme l’avait révélé le quotidien Le Parisien, le nouveau conseiller football Luis Campos n’a pas validé la piste menant à Ousmane Dembélé, alors que son prédécesseur Leonardo avait entamé des discussions. L’ancien joueur du Borussia Dortmund se voyait probablement sous le maillot parisien, d’où le conflit avec le Barça. Mais selon les informations récoltées par le journaliste Fabien Guyon, le Blaugrana a perdu tout espoir de signer au Paris Saint-Germain. Et dans la mesure où aucune autre piste ne semble se démarquer, Ousmane Dembélé serait donc parti pour prolonger son contrat au FC Barcelone.

Dembélé devra faire un effort

Il n’existe pour le moment aucun accord entre l’international tricolore et le club catalan. Mais on peut penser que les discussions reprendront et que le clan du joueur reverra ses exigences à la baisse. A croire que l’ailier formé au Stade Rennais, malgré sa situation contractuelle, n’est plus vraiment en position de force. Reste à savoir si le Barça n’a pas déjà acté son départ, la cible Raphinha étant destinée à le remplacer dans l’effectif de Xavi la saison prochaine.