Le cauchemar du PSG devient le capitaine du FC Barcelone

Sergi Roberto prendra la suite de Sergio Busquets au FC Barcelone. Le latéral droit formé à la Masia devient le nouveau capitaine des Blaugrana.

A 31 ans, Sergi Roberto réalise le rêve de tout catalan et barcelonais qui se respecte. Le latéral droit sera le prochain capitaine du FC Barcelone, prenant le brassard laissé vacant par Sergio Busquets parti à Miami. Le Barça l'a officialisé sur ses réseaux sociaux ce lundi. Une consécration pour Roberto, lequel était en concurrence avec Ousmane Dembélé et Marc-André Ter Stegen pour incarner le rôle de Messi et Puyol par le passé. Une marque de respect importante pour un joueur discret, dont le principal fait d'armes est d'avoir marqué le sixième et dernier but de la remontada contre le PSG en 2017.