Le Barça zappe Haaland et Gyökeres, la raison est évidente

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Sans grande surprise, Erling Haaland et Viktor Gyökeres seront les deux attaquants qui vont animer le prochain mercato estival. Mais pour le Barça, il n’est pas question de passer à l’action pour l’un des deux.

L’été prochain, les clubs à la recherche d’un grand attaquant vont sans doute se pencher sur Erling Haaland et Viktor Gyökeres. L’attaquant de Manchester City et celui du Sporting Portugal sont les deux buteurs à la mode et pour qui un départ dans six mois est envisageable. En ce qui concerne l’attaquant suédois du Sporting, la Premier League est déjà à ses pieds et les cadors de Liga, le Barça et le Real, sont également à l’affût. Haaland de son côté est régulièrement annoncé dans le viseur de Barcelone. Mais pour le club blaugrana, actuellement en tête de la Premier League, le recrutement d’un numéro neuf n’est pas une priorité.

Barcelone fait confiance à Lewandowski

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Robert Lewandowski (@_rl9)

Et c’est le directeur sportif Deco qui l’a fait savoir, indiquant que la priorité du club catalan était surtout de conserver son buteur actuel Robert Lewandowski, qui marche sur l’eau depuis le début de la saison mais dont le contrat expire en 2026. « Nous devons d’abord savoir si Haaland est ce que nous voulons pour l’avenir. Nous ne le savons pas encore. Pour l’instant, nous ne voulons pas de numéro neuf. Gyökeres ? C’est un bon joueur, il marque des buts depuis longtemps au Portugal, nous le connaissons aussi bien que d’autres, mais ce n’est pas notre priorité pour le moment et nous ne cherchons pas un neuf pour remplacer Robert » a tenu à préciser Deco, pour qui il est clair que la priorité du Barça ne sera pas de recruter un attaquant l’été prochain. Robert Lewandowski a pourtant 36 ans et son contrat expire dans un an. Mais à Barcelone, on continue de faire confiance à celui qui cartonne en Liga depuis le début de la saison, avec 14 buts et 2 passes décisives en seulement 13 matchs.