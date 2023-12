Le Barça va blinder son joyau de 17 ans

Dans : Liga.

Par Adrien Barbet

Joueur issu du centre de formation du FC Barcelone, Marc Guiu commence à se faire une place au sein du groupe professionnel. Les Catalans sont conscients qu'ils tiennent une pépite et veulent la conserver le plus longtemps possible.

À seulement 17 ans, Marc Guiu a déjà tapé dans l'œil de Xavi. Le jeune attaquant bouscule la hiérarchie et a disputé trois matchs cette saison, pour deux buts inscrits, dont 1 en Ligue des Champions. Marc Guiu est en train de battre plusieurs records de précocité au FC Barcelone. Présenté comme l'avenir du club, l'attaquant est sous contrat jusqu'en juin 2025. Avec l'arrivée de Victor Roque prochainement, les Blaugrana sont servis avec des jeunes joueurs talentueux. Toutefois, comme l'avance Sport, la direction catalane souhaite rapidement prolonger Marc Guiu qui commence à prendre de la valeur et qui attire surtout l'intérêt de plusieurs clubs européens.

Le Barça connaît déjà le successeur de Lewandowski

Barcelone souhaite renouveler le contrat de Marc Guiu, qui court actuellement jusqu'en 2025. Ils sont ravis de ses performances. L'attaquant est arrivé au club alors qu'il n'avait que 7 ans et espère passer encore de nombreuses années en Catalogne. @jaumemarcet — Actualité - Barça (@ActualiteBarca) December 23, 2023

Le natif de Granollers est déjà le chouchou du public de Montjuic. Avec le léger déclin de Robert Lewandowski, les supporters pensent que le Barça a déjà trouvé le successeur du Polonais et qu'il est inutile de rechercher un attaquant sur le marché des transferts. Les Barcelonais vont travailler pour prolonger le contrat de Marc Guiu. En interne, tout le monde est convaincu que l'international avec les moins de 17 ans espagnols (12 sélections pour 8 buts inscrits) va réussir à s'imposer comme l'attaquant du club. Barcelone veut ainsi blinder sa jeune pépite et éviter de perdre un joueur aussi talentueux. Présent au club depuis ses 7 ans, le numéro 38 du Barça souhaite aussi certainement prolonger d'ores et déjà son aventure au sein de son club formateur. Pour le moment, aucun montant n'a été dévoilé mais la presse catalane est plutôt optimiste pour la concrétisation de ce dossier important pour l'avenir du FC Barcelone.