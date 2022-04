Le Barça n'est pas un pigeon, une légende sous le choc

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Le FC Barcelone a peut-être rectifié certaines problématiques financières, il a encore besoin de baisser sa masse salariale. Si certains ont accepté de revoir leur salaire à la baisse, ce n'est pas le cas de Sergio Busquets qui risque de prendre la porte.

Dans le FC Barcelone de Joan Laporta, personne n'est plus indispensable. L'exemple le plus flagrant est celui de l'idole du Camp Nou, Lionel Messi, lequel avait été poussé vers la sortie à cause de son salaire démesuré. Car, maintenant plus que jamais, la question financière et salariale est un souci de premier ordre pour le Barça. Avec plus d'un milliard de dettes l'été dernier, le club Blaugrana a besoin de réduire les dépenses pour retrouver une situation économique plus saine. La masse salariale est scrutée particulièrement. Certains joueurs ont du quitter le club, en prêt comme Philippe Coutinho voire définitivement dans le cas d'Antoine Griezmann.

Busquets doit être moins gourmand ou ira voir ailleurs

D'autres éléments de l'effectif ont, de leur côté, accepté de baisser leur salaire. Samuel Umtiti notamment mais aussi des tauliers du vestiaire comme Gerard Pique ou Jordi Alba. Ce n'est toutefois pas le cas de leur vieux compère Sergio Busquets. Le milieu de terrain touche 23 millions d'euros par an au FC Barcelone, ce qui en fait l'un des mieux payés du club. Cela est beaucoup trop pour son président Joan Laporta qui essaye d'obtenir une baisse de sa rémunération. Les négociations n'ont pas abouties et trainent depuis des semaines.

Selon le journal catalan El Nacional, la position du président est claire. Si aucun accord n'est trouvé rapidement, Sergio Busquets sera prié de faire ses bagages l'été prochain. Cette légende du club, membre de l'équipe qui a marché sur l'Europe avec Pep Guardiola, n'est pas indispensable comme aucun joueur de l'effectif aux yeux du président. Cela serait dommage au vu de son regain de forme cette saison et de la confiance que lui porte son entraîneur, également ami, Xavi. Busquets est sous contrat jusqu'en 2023 et intéresse déjà la MLS puisque l'Inter Miami de David Beckham rêve de l'attirer dans un futur proche.