Le Barça met un ancien du PSG sur sa liste de Noël ‍!

Par Corentin Facy

Touché par les blessures de Frenkie De Jong ou encore de Gavi, le FC Barcelone pourrait recruter un milieu de terrain lors du prochain mercato hivernal. Xavi a un œil sur un ancien joueur du PSG.

En ce début de saison, le FC Barcelone n’est pas épargné par les blessures et le secteur du milieu de terrain est particulièrement touché. Le club blaugrana a dû composer sans Frenkie De Jong et lors de cette dernière trêve internationale, c’est Gavi qui a été touché avec l’Espagne et qui manquera plusieurs mois de compétition. La situation est alarmante pour le vainqueur en titre de la Liga à tel point que Xavi envisage très sérieusement de recruter lors du mercato hivernal.

Pour le Barça, il n’est pas question d’investir massivement au mois de janvier. Mais le président Joan Laporta partage le constat de Xavi sur la nécessité de recruter au moins un milieu de terrain en cours de saison. C’est ainsi que plusieurs pistes à moindre coût sont explorées et parmi elles, celle menant à Giovani Lo Celso est active. En manque de temps de jeu à Tottenham, où il n’a disputé que quatre matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, l’ancien joueur du PSG a la cote auprès de Xavi.

Giovani Lo Celso dans le viseur de Barcelone

Le coach du Barça apprécie la qualité technique de l’Argentin de 27 ans et estime qu’il pourrait être compatible avec sa philosophie de jeu. Sur le plan financier, Giovani Lo Celso sera accessible car son contrat expire en juin 2025 et son faible temps de jeu à Tottenham ne devrait pas rendre le club londonien trop gourmand… même s’il convient de rester prudent avec Daniel Levy. On le sait, le patron de Tottenham est l’un des négociateurs les plus féroces du monde du football en période de mercato et nul doute que lors d’une négociation avec le Barça, il souhaitera faire honneur à sa réputation. Quoi qu’il en soit, le club catalan n’a pas le choix, il doit recruter et devra ainsi trouver des solutions pour se renforcer dans les semaines à venir s’il veut avoir une chance de conserver son titre de champion d’Espagne en fin de saison.