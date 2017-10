Le Barça craint une déprime d’Ousmane Dembélé

Dans : Liga, Foot Europeen.

Gravement blessée à la cuisse gauche le mois dernier, la recrue du FC Barcelone Ousmane Dembélé ne devrait pas rejouer avant la fin de l’année 2017.

Pour le Français qui a tout fait pour rejoindre le club catalan cet été, cette indisponibilité doit paraître interminable. C’est d’ailleurs ce qui inquiète le Barça. Alors que l’ailier de 20 ans pense à revenir le plus vite possible, ses supérieurs tentent de le calmer et de l’accompagner au quotidien. Tout d’abord par l’intermédiaire de ses compatriotes Samuel Umtiti et Lucas Digne qui l’aident à s’intégrer au groupe. En effet, Dembélé passe une bonne partie de son temps au centre d’entraînement du Barça où il prend son petit déjeuner et son déjeuner avec ses coéquipiers.

Pour les autres repas, le club a mis un employé à sa disposition, révèle le quotidien As. Autant dire que l’ancien joueur de Rennes n’est jamais seul, pas même lors de ses séances de rééducation que le Barça espace volontairement afin de laisser son joueur profiter de sa journée. Le but étant d’éviter que Dembélé ne pense trop à sa blessure. De toute façon, l’entraîneur Ernesto Valverde, qui sait que son milieu offensif pourrait être prêt en décembre, envisage de le réintégrer en janvier prochain. D’ici là, le Barça n’a pas fini de chouchouter sa recrue à 105 M€ (hors bonus).