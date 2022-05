Le Barça aura Lewandowski sans bouger le petit doigt

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

En quête d’un attaquant de haut niveau pour la saison prochaine, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur Robert Lewandowski. Le Bayern Munich refuse de transférer son buteur. Mais grâce à l’agent du Polonais, un certain Pini Zahavi, le club catalan se montre confiant sur ce dossier.

Le FC Barcelone a lâché l’affaire. Longtemps intéressés par Erling Haaland ces derniers mois, les Blaugrana n’ont pas les moyens de recruter l’attaquant du Borussia Dortmund. Le Norvégien se dirige plutôt vers Manchester City qui n’a pas les mêmes soucis économiques. C’est pourquoi le Barça, déterminé à enrôler un buteur de classe mondiale, s’est rabattu sur Robert Lewandowski. L’avant-centre du Bayern Munich arrive à un an de la fin de son contrat, et possède quelques années de plus qu’Erling Haaland. Son transfert coûterait donc beaucoup moins cher, à supposer que ses supérieurs lui ouvrent la porte.

Ce n’est pour le moment pas le cas en Bavière, où plusieurs dirigeants ont publiquement annoncé que Robert Lewandowski ne bougerait pas. Le champion d’Allemagne a plutôt l’intention de prolonger le bail de son buteur. Mais cela n’a pas l’air de refroidir le Barça. Au contraire, le quotidien catalan Sport affirme que l’actuel deuxième de Liga concentre tous ses efforts sur ce dossier. Et ce pour deux raisons principales. Tout d’abord, Robert Lewandowski estime son cycle en Allemagne terminé. Et se dit prêt à se lancer dans un dernier défi au plus haut niveau.

Pini Zahavi, l'allié du Barça

L’attaquant de 33 ans est annoncé obstiné et ne compte pas changer d’avis pendant l’été. Cette détermination fait les affaires du Barça, qui peut également compter sur l’agent du joueur Pini Zahavi. En effet, le représentant du Polonais, qui entretient de bonnes relations avec le président Joan Laporta, aurait indiqué au FC Barcelone que le Bayern Munich finirait par céder. Selon l’Israélien, un transfert aux alentours de 40 M€ sera possible, soit le montant que le Barça avait prévu de miser pour Robert Lewandowski. Reste à savoir si les Allemands bluffent vraiment.