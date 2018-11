LdC : Karim Benzema marque son 200e but avec le Real Madrid !

Dans : Liga, Ligue des Champions, Coupe d'Europe, OL.

En signant un doublé en première période lors du match de Ligue des champions entre Plzen et le Real Madrid, Karim Benzema a passé ce mercredi la barre exceptionnelle des 200 buts (201) marqués sous le maillot des Merengue toutes compétitions confondues. Dans la longue histoire du club madrilène, l'ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, arrivé au Real Madrid en 2009, est seulement le 7e à marquer 200 buts pour la Maison Blanche. Sur le plan européen, Karim Benzema en est à 59 buts (OL et Real Madrid) soit le quatrième meilleur score derrière Cristiano Ronaldo (120 buts), Lionel Messi (103) et Raul (71).