Barça-Real : Un faux Clasico sans Cristiano ni Messi ? Valverde s'énerve

Dans : Liga, Foot Europeen.

Alors que le Clasico entre le FC Barcelone et le Real Madrid a perdu de sa superbe en l'absence de Cristiano Ronaldo et de Leo Messi, Ernesto Valverde a remis l’église au milieu du village.

Un Clasico sans Cristiano Ronaldo ni Lionel Messi, c'est du jamais vu depuis plus de dix ans. Si le premier a quitté Madrid l'été dernier pour rejoindre la Juventus, le second est à l'infirmerie après avoir été victime d'une fracture du bras contre le FC Séville le week-end dernier. Mais ce n'est pas pour autant que le choc entre le Barça et le Real est devenu inintéressant. Même si l'absence des deux meilleurs joueurs au monde le rend moins brillant, le plus grand match du football européen reste et restera toujours un moment particulier, surtout au Camp Nou. Ce qu'Ernesto Valverde valide, lui qui a valorisé ce match dominical, qui peut permettre au FCB d'enfoncer le Real dans la crise en le reléguant à sept unités en Liga.

« Le Clasico n’est pas moins classique sans Cristiano ni Messi. Avant, il y avait aussi de la tension, de bons joueurs et de la rivalité entre les deux clubs. Il y avait déjà des porcelets qui volaient... Au niveau des résultats, ils traversent une période difficile. Mais ils ont suffisamment d'arguments pour surmonter tout ça dans un Clasico à Barcelone. En quelques instants, Madrid peut redevenir brillant dans son jeu. L'absence de Messi ? Nous devons tous regarder en avant. Sa blessure est arrivée, maintenant on doit gagner ce match sans lui », a balancé, en conférence de presse, le coach de Barcelone, qui sait très bien que cette rivalité entre le club catalan et la formation de la capitale ne date pas d'hier, puisque le passage de Luis Figo du Barça au Real en 2000 avait notamment rendu fou les socios barcelonais, coupables d'avoir jeté des objets, dont une tête de cochon, sur le Portugais pour son retour au Camp Nou sous le maillot du club rival...