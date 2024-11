La VAR s'est trompée de pied, le Barça est choqué

Dans : Liga.

Par Claude Dautel

Le FC Barcelone s'est incliné dimanche soir face à la Real Sociedad (1-0), mais le club catalan est convaincu d'avoir été victime d'une grossière arrière de l'assistance vidéo aux arbitres.

Le Barça n'avait plus perdu en Liga depuis sa défaite à Osasuna le 28 septembre, mais en l'absence de Lamine Yamal la formation de Flick a remis les pieds sur terres contre la Real Sociedad. Cependant, un fait de jeu a pesé lourd dans ce résultat, puisqu'à la 13e minute, Lewandowski a vu son but être refusé sur une position de hors-jeu signalé par la VAR utilisée de manière semi-automatique en Espagne. L'arbitre a donc annulé le but de l'attaquant polonais en se fiant à cette analyse rapide, sauf que les images diffusées un peu plus tard laissent clairement envisager que l'outil utilisé par les arbitres a bugué.

🚨💥 ¡𝗧𝗘𝗥𝗥𝗜𝗕𝗟𝗘 𝗘𝗥𝗥𝗢𝗥 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝗔𝗢𝗧 𝗲𝗻 𝗲𝗹 𝗥𝗲𝗮𝗹 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗲𝗱𝗮𝗱 - 𝗕𝗮𝗿𝗰𝗲𝗹𝗼𝗻𝗮!



▪️ El fuera de juego semiautomático 𝗛𝗔 𝗖𝗢𝗡𝗙𝗨𝗡𝗗𝗜𝗗𝗢 a defensa y atacante.



❌ ¡El VAR ha representado la bota de Nayef como si fuese la de Lewandowski! pic.twitter.com/4HpGKqnp89 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) November 10, 2024

En fait, la VAR semi-automatique a confondu le pied de Robert Lewandowski et celui de Nayef Aguerd, le défenseur central marocain de la Real Sociedad, lequel couvrait donc l'attaquant du Barça. Le mal étant fait, les dirigeants barcelonais n'ont plus que leurs yeux pour pleurer, mais forcément pour la Liga c'est un sacré problème de savoir que l'outil censé permettre d'éviter les erreurs des arbitres en provoque. Car dans un premier, l'arbitre avait bel et bien accordé le but au FC Barcelone.