La remontada et d'autres matchs truqués ‍? Pep Guardiola le prend mal

Par Mehdi Lunay

L'affaire Negreira continue d'influer négativement sur le quotidien du FC Barcelone. Les accusations de corruption s'intensifient envers le club catalan. Toutefois, le Barça peut toujours compter sur le soutien de Pep Guardiola.

Simple incompréhension ou véritable preuve des dérives du FC Barcelone, l'affaire Negreira continue de faire couler beaucoup d'encre en Espagne et en Europe. Les soupçons persistent sur la direction blaugrana concernant une possible corruption du représentant des arbitres espagnols José Maria Negreira. Ces derniers jours, l'idée d'une possible radiation du football professionnel pour le Barça a été émise par la presse espagnole. Un scénario qui n'est pas encore réalité mais une chose est sûre, le FC Barcelone a subi un sérieux préjudice d'image. De plus en plus d'observateurs doutent de la probité du club rendu célèbre par Lionel Messi, Johan Cruyff ou encore Ronaldinho.

Le Barça n'a rien fait, Guardiola le promet

Heureusement, le Barça peut compter sur un soutien de poids dans le football européen : Pep Guardiola. L'entraineur de Manchester City, champion d'Europe 2023, a soutenu son ancien club samedi après le match à Wolverhampton. Pour lui, il est impossible que le club catalan soit au cœur d'une corruption avérée. Il se porte même garant de leur innocence, ayant été très impliqué au FC Barcelone entre 2008 et 2012 comme entraîneur principal.

Pep Guardiola: "The Negreira case? If Barça won, it's because we were a better team." pic.twitter.com/TiAD7Q5joM — Barça Universal (@BarcaUniversal) September 30, 2023

« Attendez et voyez… C’est ce qui nous est arrivé (à City) lorsque tout le monde nous a accusé d’avoir fait quelque chose de mal (accusations d’infractions financières). Je n’ai jamais vu ou entendu Barcelone payer ou corrompre un arbitre. Ce dont je suis sûr, c’est que lorsque Barcelone a gagné, c’est parce qu’on était meilleurs que nos adversaires, c’est tout. Quand le Barça était moins fort, il ne gagnait pas », a t-il plaidé en conférence de presse. Un cri du cœur insuffisant pour peser devant les instances sportives espagnoles, mais non négligeable mentalement pour les supporters du FC Barcelone, de plus en plus inquiets pour l'avenir de leur club.