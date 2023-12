La hype João Félix terminée, Xavi n’en veut plus au Barça

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Etincelant pour ses débuts avec le FC Barcelone, João Félix connaît une nette baisse de régime. Le milieu offensif prêté par l’Atlético Madrid ne donne plus satisfaction à l’entraîneur Xavi. A tel point que le club catalan s’interroge désormais sur la pertinence de négocier son transfert définitif.

Joan Laporta s’est peut-être emballé un peu trop vite. Auprès des médias espagnols, le président du FC Barcelone a déjà annoncé qu’il tenterait de conclure les transferts définitifs de João Cancelo et de João Félix. Il est vrai que le latéral droit, également performant sur le côté gauche, fait l’unanimité en interne. L’indésirable de Pep Guardiola à Manchester City donne entière satisfaction depuis le début de son prêt cet été.

João Félix retombe dans ses travers

En revanche, ce n’est pas tout à fait le même scénario pour João Félix. Le milieu offensif prêté par l’Atlético Madrid avait lui aussi cartonné pour ses débuts en Catalogne. En désaccord avec le coach madrilène Diego Simeone et ses méthodes, l’international portugais avait retrouvé le sourire et son meilleur niveau grâce au Barça. Mais sa bonne période n’aura pas duré.

Depuis quelques semaines, João Félix retombe dans ses travers avec une efficacité insuffisante (6 buts et 3 passes décisives toutes compétitions confondues) et surtout un manque d’implication. Pour le moment, l’ancien joueur de Benfica reste titulaire, mais Xavi n’hésite pas à le remplacer relativement tôt dans les rencontres. João Félix a même été sorti dès la mi-temps contre Almeria (3-2) mercredi. C’est dire la colère de l’entraîneur blaugrana contre sa recrue. D’ailleurs, le technicien ne serait pas le seul mécontent.

❗️La seule personne qui fait encore confiance à João Félix est Joan Laporta.



(@fansjavimiguel) pic.twitter.com/AJTo6kbNqG — Actu Barça FR 🇵🇸 (@ActuBarcaFR) December 22, 2023

Selon le quotidien As, certains dirigeants commencent à s’interroger sur la pertinence d’un transfert définitif de João Félix, jugé irrégulier et trop cher compte tenu de ses performances. La source indique que seul Joan Laporta est réellement séduit. Et pour cause, le président du Barça avait poussé jusqu’au bout pour recruter le flop de l’Atlético Madrid, alors que Xavi, défavorable à sa venue, préférait ajouter un milieu supplémentaire dans l’effectif. Une demi-saison plus tard, le coach barcelonais attend toujours ce renfort qui pourrait pousser João Félix sur le banc, puis vers la sortie.