La fantôme de Benzema rode encore à Madrid

Par Adrien Barbet

Depuis le départ de Karim Benzema, le Real Madrid est orphelin de son grand attaquant. Si Jude Bellingham affiche des statistiques flatteuses, aucun buteur ne parvient à faire oublier le Français.

Après 648 matchs disputés, Karim Benzema a pris la décision de quitter le Real Madrid, club où il aura battu sa légende en s'imposant comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire de la formation espagnole. Cet été, KB9 a été séduit par le faramineux projet de l'Arabie saoudite et a rejoint Al Ittihad, champion en titre de la Saudi League. Toutefois, les débuts du Français sont mitigés et il est très critiqué par les supporters. Du côté du Real Madrid, le club est le leader de la Liga et il est présenté comme un des favoris pour remporter la Ligue des Champions. L'arrivée de Jude Bellingham a fait beaucoup de bien aux Merengues, grâce à ses 17 buts inscrits en 21 matchs disputés. Néanmoins, sur l'année 2023, aucun joueur n'a plus marqué que Karim Benzema au Real Madrid, alors qu'il a quitté le club en juin.

Le Real Madrid attend toujours le successeur du KB9

En six mois, Karim Benzema a donc inscrit 23 buts au Real Madrid. Un bilan plus qu'honorable. Ses anciens coéquipiers n'ont pas été en mesure de faire mieux, avec pourtant plus de matchs disputés. C'est Rodrygo qui se rapproche le plus de l'ancien capitaine du club de la Maison, Blanche avec 22 réalisations en 2023. Vinicius Junior est blessé depuis plusieurs semaines, ce qui a freiné sa progression, alors qu'il était à 19 buts. La presse espagnole et notamment As, explique qu'un sentiment se dégage au sein de l'effectif du Real Madrid, celui que personne ne veut réellement prendre la place de Karim Benzema, tant son niveau a été élevé lors de ses dernières années. Au moment du départ de Cristiano Ronaldo, c'est justement KB9 qui a pris ses responsabilités. Mais l'ancien attaquant de l'OL n'a pas encore trouvé son successeur. Un successeur qui pourrait être Erling Haaland ou Kylian Mbappé.