Kylian Mbappé et la chicha, Madrid en colère

Par Claude Dautel

Les supporters du Real Madrid n'ont pas apprécié de voir une photo de Kylian Mbappé et Achraf Hakimi où en arrière-plan, on voyait une chicha. La presse espagnole tousse.

Petites causes, grands effets. De repos ce week-end, Kylian Mbappé a fait un bref passage à Paris avant de reprendre le chemin de l'entraînement comme le Real Madrid l'a fait savoir via ses réseaux sociaux. Cependant, du côté des supporters des Merengues, on scrute désormais de près l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, ses performances sportives n'étant pas à la hauteur de l'espoir engendré par sa signature lors du dernier mercato.

Et en diffusant sur Instagram des clichés de son dernier week-end, Kylian Mbappé a enflammé les discussions entre fans madrilènes. Car sur une photo, où on le voit jouer à la console avec Achraf Hakimi, on voit au second plan une chicha. Et forcément, cela n'est pas du goût de tout le monde du côté de Santiago-Bernabeu.

Lo de que Mbappe se pase los días libres fumando es lo que me faltaba.



Este tío se está riendo de todo el madridismo, otra vez. pic.twitter.com/7WbGJj6XBw — Mourinhismo𓃵 (@Mourinhismo__) November 11, 2024

Ce mercredi, plusieurs médias espagnols évoquent la colère engendrée par cette photo chez les supporters, et El Desmarque va même jusqu'à relayer un tweet d'un supporter du Real Madrid et de Vinicius qui a été vu plus de 900.000 fois et qui s'en prend directement à Kylian Mbappé. « Le fait que Mbappé passe ses journées à fumer est ce qui me manquait. Ce type se moque encore une fois de tout le Real Madrid », écrit ce fan du Real Madrid, dont les propos sont également relayés dans le puissant quotidien sportif AS très proche de Florentino Perez.

De quoi confirmer une fois de plus que Kylian Mbappé va devoir considérablement briller sous le maillot madrilène sous peine de vivre un enfer dans la capitale espagnole où rien ne lui est pardonné de la part des propres supporters de la Casa Blanca. Ce qui est certain, c'est que s'il voulait quitter le PSG pour être plus tranquille au Real Madrid, c'est raté pour Kylian Mbappé. Dans la capitale espagnole, on est encore plus féroce avec les joueurs, et cela même si la presse sportive a mis un sacré bémol à ses critiques depuis quelques saisons.