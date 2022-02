Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo, l'étrange rumeur

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Persuadée de l’arrivée de Kylian Mbappé au Real l’été prochain, soit à la fin de son contrat au Paris Saint-Germain, la presse espagnole croit savoir que l’attaquant cherche déjà son futur logement à Madrid. Et le Français s’intéresserait tout particulièrement à une maison appartenant à un certain Cristiano Ronaldo.

Dans le feuilleton Kylian Mbappé, les rumeurs vont dans tous les sens. D’un côté, on apprend que le Paris Saint-Germain met le paquet pour tenter de prolonger son attaquant en fin de contrat. Une hypothèse envisageable puisque l’intéressé assure que sa décision n’est pas encore prise. Mais de l’autre, la presse espagnole a déjà mis un terme au suspense. Pour nos confrères, il est évident que le Français va s’engager avec le Real Madrid pour l’été prochain. Et les médias locaux pensent tenir des informations qui confirment cette tendance.

Mbappé prospecte à Madrid

Première manche victorieuse.

ICI C’EST PARIS 🔴🔵 pic.twitter.com/LV771fltYZ — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 15, 2022

En effet, il se murmure de l’autre côté des Pyrénées que Kylian Mbappé cherche déjà son futur logement à Madrid. Le buteur du Paris Saint-Germain, héros du huitième de finale aller de la Ligue des Champions face au Real (1-0), étudierait actuellement les caractéristiques de la ville en s’attardant évidemment sur les quartiers les plus cotés. Résultat, ses recherches l’auraient mené vers une maison luxueuse qui appartient à un certain Cristiano Ronaldo. Parti en 2018, le Portugais aurait conservé son bien, notamment fin d’y laisser quelques-unes de ses voitures de luxe.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Cristiano Ronaldo (@cristiano)

La maison serait tout de même disponible à la location, d’où l’intérêt du Parisien pour ce logement de 4.000 mètres carrés, avec piscine couverte, terrain de football et gymnase. Rien de surprenant quand on sait que CR7 habitait dans ce bien acheté pour environ 5 millions d’euros en 2010. A noter que le clan Kylian Mbappé étudierait d’autres pistes. Selon l’émission El Chiringuito, la mère du joueur se serait renseignée sur le quartier de La Finca où résident par exemple les Merengue Toni Kroos, Isco et surtout Karim Benzema, que l’on sait proche du champion du monde.