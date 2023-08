Karim Benzema oublié, le Real Madrid tient son Pichichi

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

S'il n'est pas au Real Madrid depuis très longtemps, Jude Bellingham est déjà comme un poisson dans l'eau au sein du club madrilène. Ce samedi contre Almeria, l'Anglais a planté un doublé et fait une passe décisive.

Le Real Madrid fait déjà son petit bonhomme de chemin en Liga depuis le début de la saison. Deux rencontres jouées et deux victoires pour les hommes de Carlo Ancelotti. Si l'entraîneur italien espère encore un joueur offensif, il est en revanche satisfait de la qualité globale de son effectif. Et ça peut se comprendre. En effet, le Real Madrid compte des joueurs de très grand talent, à l'image de la nouvelle recrue Jude Bellingham, en feu depuis son arrivée. Ce samedi encore à Almeria, l'ancien de Dortmund a fait le show, plantant un doublé et distillant une passe décisive. Très à l'aise au sein du football espagnol, Jude Bellingham a encore une énorme marge de progression.

Bellingham prêt à faire oublier Mbappé ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Jude Bellingham (@judebellingham)

Après son match XXL contre Almeria, le milieu de terrain anglais s'est livré sur ses débuts au Real Madrid. Et il ne manque pas d'ambitions : « Je suis 10 fois meilleur joueur que la saison dernière, je suis très à l'aise de jouer avec ces joueurs, j'ai beaucoup appris. Je suis comme une éponge, j'apprends beaucoup de tout le monde. Je dois continuer, il reste beaucoup de matchs. Je dois continuer à contribuer. J'espère que les fans apprécieront la façon dont je joue, j'aime jouer pour eux. Peu importe le résultat, nous recevons d'immenses marques d'affection. S'ils sont heureux, nous sommes heureux. Je veux continuer à leur donner de la joie. J'ai vu l'ADN de cette équipe à la télé quand j'étais enfant. Maintenant que je suis ici, je le vois, il n'y a pas de visages paniqués. Nous sommes revenus grâce à notre forte de caractère », a notamment précisé Bellingham, déjà auteur de 3 buts en 2 journées de Liga, dont il est actuellement le Pichichi, le meilleur buteur. Si Kylian Mbappé n'est pas là, l'Anglais prend la lumière, et ça lui va plutôt bien.