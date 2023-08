120 millions pour Mbappé, Madrid piège le PSG

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le dossier Kylian Mbappé semble désormais réglé, mais le Real Madrid pourrait tout de même tenter de renverser la table. Pour essayer de faire plier le PSG, le club espagnol va faire une offre de dernière minute pour essayer d'aboutir à un accord. Mais ses chances sont faibles.

« On reste là ». En célébrant son but de manière spectaculaire devant les supporters du PSG qui avaient fait le déplacement jusqu’à Toulouse, Kylian Mbappé a lancé ce cri qui a évidemment envoyé un message très clair à ceux qui pensaient que le numéro 7 parisien voulait partir. Sauf énorme retournement de situation, Mbappé sera à Paris cette saison, un accord ayant même été trouvé entre la star tricolore et Nasser Al-Khelaifi selon le Times. Du côté du Real Madrid, on a parfaitement pris connaissance de tout cela, mais Florentino Perez pourrait tout de même tenter de mettre un énorme coup de pression dans ce dossier avant la date limite du mercato, le 1er septembre à minuit. C’est la presse allemande qui a des informations.

Madrid a un plan secret pour Mbappé ?

Journaliste pour le puissant tabloïd allemand Bild, Axel Hesse révèle qu’une proposition madrilène va arriver sur le bureau de Nasser Al-Khelaifi dans un timing décidé de longue date par les dirigeants du club de la capitale espagnole. « Les Madrilènes ne souhaitent déposer leur offre qu'en toute fin de mercato afin d'éviter une partie de poker et de mettre la pression sur Paris. Peut-être pas avant le 29 ou 30 août. L'offre serait d'environ 120 millions d'euros. Le Real avait fixé ce cadre en interne il y a quelques semaines », explique le reporter du Bild, persuadé que le Paris Saint-Germain pourrait accepter de vendre son attaquant vedette à la toute fin du marché des transferts afin de ne pas prendre le risque de le voir partir libre en 2024.

Exklusive Details zum Mega-Wechsel enthüllt - Real bereitet sofortiges Angebot für Mbappé vor https://t.co/fx9tbunICX #sportbild — SPORT BILD (@SPORTBILD) August 20, 2023

Sur le papier, cette offensive imminente du Real Madrid peut sembler plausible, mais elle ne tient visiblement pas trop compte du récent rapprochement entre Kylian Mbappé et Nasser Al-Khelaifi. Surtout si l'auteur du premier but de la saison 2023-2024 pour le PSG a accepté de lâcher 100 millions d'euros de bonus pour évoluer avec Paris jusqu'en 2024. Mais cela permet au club espagnol de mettre un bon coup de pression aux champions de France et de tester sa résistance à une proposition de dernière minute. Du côté de Mbappé, les choses sont toujours très claires, il restera au Paris Saint-Germain, et le message envoyé samedi soir aux supporters est très clair : s'il part du club, ce sera uniquement un choix de Nasser Al-Khelaifi et pas le sien.