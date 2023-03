Karim Benzema inquiète, ça panique à Madrid

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Karim Benzema vit une année 2023 assez compliquée avec le Real Madrid. De quoi inquiéter une partie de la presse espagnole.

L'été prochain, le Real Madrid pourrait décider de tourner une énorme page de son histoire. En effet, Karim Benzema est en fin de contrat en juin et n'a toujours pas trouvé d'accord pour prolonger. A 35 ans, le Ballon d'Or en a encore sous le pied mais le problème est qu'il n'arrive plus à enchainer les matchs comme avant. Benzema multiplie par exemple les pépins physiques et a déjà manqué 12 matchs cette saison. Aussi, c'est son niveau global qui commence à inquiéter. Contre le Barça jeudi soir en Coupe du Roi, Benzema est passé totalement à côté. De quoi faire dire à AS que le Real Madrid devrait sérieusement songer à recruter un attaquant de classe mondiale l'été prochain.

Benzema, stop ou encore ?

Benzema n'est pas éternel et le Real Madrid va en effet devoir songer à préparer sa succession. Même si l'international tricolore prolongeait son contrat, il n'est pas exclu de voir débarquer dans quelques mois un nouvel attaquant. De quoi menacer le temps de jeu de KB9, alors que les noms de Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Dusan Vlahovic reviennent avec insistance ces dernières semaines. Déjà, le Real Madrid sait qu'il pourra compter à partir de la saison 2024-25 sur les services d'Endrick, recruté à prix d'or à Palmeiras. D'ici-là, la direction merengue va devoir se réunir pour trouver une solution concernant son attaque, sachant que le jeune Alvaro Rodriguez montre des choses intéressantes. Et il n'est donc pas exclu que Benzema se retrouve affecté par les choix de sa direction. La fin de saison et les résultats du Real Madrid changeront aussi pas mal de choses. Car les champions d'Espagne sont encore en lice en Ligue des champions et en Coupe du Roi malgré leur défaite récente face au Barça. En Liga, la donne est très compliquée. Mais Benzema a déjà montré à pas mal de reprises que les critiques dont il était victime l'avaient rendu plus fort. A noter qu'en cas de départ, l'Arabie saoudite rode autour du clan Benzema. Selon Relevo, un salaire astronomique attendrait même la Ballon d'Or au Moyen-Orient.