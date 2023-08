Joao Felix trop cher, le Barça désabusé au mercato

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Indésirable à l’Atlético de Madrid, qui souhaite s’en débarrasser, Joao Felix est ciblé par le Barça. Mais l’international portugais est pour l’instant trop cher pour les finances du club catalan lors de ce mercato.

En quête d’un ou plusieurs joueurs offensifs pour compenser le départ d’Ousmane Dembélé au Paris Saint-Germain, le FC Barcelone a identifié Joao Felix comme un potentiel renfort dans cette dernière ligne droite du mercato. L’attaquant de l’Atlético de Madrid, totalement indésirable chez les Colchoneros, a d’ores et déjà fait part de son désir de quitter l’équipe de Diego Simeone et de rejoindre celle de Xavi. Avant la victoire du Barça contre Cadix, le vice-président du FC Barcelone a d’ailleurs confirmé l’intérêt du champion d’Espagne en titre pour Joao Felix. « C’est une fierté pour le club qu’un excellent joueur comme João souhaite venir. C’est un sujet que l’entraîneur et Deco doivent décider » a-t-il indiqué.

Xavi a lui aussi validé le profil de l’international portugais mais selon les informations de Relevo, il sera compliqué de faire venir celui qui était prêté à Chelsea la saison dernière. Bien que considéré comme une priorité du recrutement pour les jours à venir, Joao Felix représente un investissement financier important que ce soit en transfert ou en salaire. A l’heure actuelle, le deal semble dans une impasse sauf en cas de prêt ou d’échange, comme cela a récemment été annoncé en incluant Ansu Fati dans la transaction. Reste que l’Atlético de Madrid ne fera pas de cadeau au Barça dans ce dossier. Joao Felix va donc prendre son mal en patience car pour l’heure, son transfert vers la Catalogne est au point mort.