Real Madrid : 0-3 face au Barça, Sergio Ramos dépité comme jamais

Dans : Liga, Foot Europeen.

Considéré comme le défenseur ultime avec son état d’esprit de guerrier, Sergio Ramos a inhabituellement baissé les bras lors du Clasico entre le Real Madrid et le FC Barcelone.

Pour cette demi-finale retour de Coupe du Roi, les Merengue arrivaient pourtant en position de force après le 1-1 du match aller en Catalogne. Mais après avoir beaucoup subi, le Barça a déroulé en seconde période. Un but de Luis Suarez, un CSC de Raphaël Varane et un pénalty en Panenka de l’Uruguayen, le Real Madrid a totalement perdu pied. Et même le capitaine de la Maison Blanche a lâché l’affaire.

Dans les émissions espagnoles spécialisées sur la lecture sur les lèvres, Sergio Ramos s’est adressé à ses partenaires après le troisième but avec un très ironique : « Allez les gars ! Prenons en six ». Même si le but était certainement de faire comprendre qu’en continuant ainsi, le Real allait prendre une déculottée historique à domicile, le défenseur central a visiblement du mal à supporter cette humiliation de s’incliner à domicile face au grand rival, qui n’est en plus pas spécialement apparu sous son meilleur jour à cette occasion.