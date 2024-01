Interdit de battre le Real, Alméria crie à l'injustice

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Ce dimanche en Liga, le Real Madrid a battu Almeria sur le score de 3 buts à 2. Les Andalous menaient pourtant sur le score de 2 buts à 0 dans la capitale espagnole.

Que de regrets ! Ce dimanche au Santiago-Bernabéu, Almeria, lanterne rouge de Liga, croyait bien tenir le premier succès de sa saison face au Real Madrid. Les Andalous créaient la surprise à la pause en menant deux buts à zéro. Mais en seconde période, tout a changé. Comme souvent dans les matchs couperets, tout a fini par s'arranger pour le Real Madrid. Les Merengue ont obtenu un penalty très discutable avant qu'un but d'Almeria ne soit refusé pour une faute sur Jude Bellingham au début de l'action. Par la suite, les hommes de Carlo Ancelotti ont égalisé suite à une épaule-main de Vinicius Jr, qui a d'abord été refusée puis accordée. Dans le temps additionnel, c'est Dani Carvajal qui donnera la victoire au Real Madrid. De quoi dégoûter pas mal de joueurs d'Almeria, dont Marc Pubill.

Marc Pubill écoeuré

"Alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar" 💥



Marc Pubill, muy claro en el micrófono de @SQuirante tras la derrota del Almería por 3-2 ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu #LALIGAenDAZN ⚽ pic.twitter.com/Gu6m8OnGkO — DAZN España (@DAZN_ES) January 21, 2024

Au sortir de la rencontre, le joueur n'a pu cacher sa déception et sa grande frustration après cette défaite d'Almeria. Au micro de DAZN, il a simplement indiqué : « Je pense que quelqu'un a décidé que nous n'avions pas le droit de gagner ici au Bernabéu aujourd'hui, et c'est ce qui s'est passé. Je n'ai plus rien à dire ». Simple mais efficace. De nombreux observateurs et internautes sont aussi allés dans son sens, déplorant l'arbitrage de la rencontre. Même certains journalistes pro-Real Madrid ont pesté, comme Alfredo Duro, qui a posté sur X : « Je ne veux pas gagner comme ça !! Madrid c'est autre chose !!! Comme c'est triste aujourd'hui !!!! ». Grâce à ce succès, les Merengue assoient leur avance en tête de la Liga, alors que Girona recevra le FC Séville un peu plus tard ce dimanche.