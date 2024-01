Le Real Madrid s’en sort à la 99e minute

Dans : Liga.

Par Guillaume Conte

Semaine compliquée pour le Real Madrid, éliminé en Coupe du Roi, et accroché à domicile par Almeria jusqu’aux derniers instants. Les Madrilènes étaient menés 2-0 avec des buts de Ramazani (1e) et Gonzalez (43e), avant d’égaliser par Bellingham sur pénalty (56e) et Vinicius (67e). La VAR a été très sollicitée dans ce match où le Real a marqué le but vainqueur à la 99e minute par le biais de l’inépuisable Dani Carvajal. Avec cette victoire 3-2, les Madrilènes prennent la tête de la Liga devant Gérone.