Il faut oublier Gavi, le Barça jette l’éponge

Gravement blessé à un genou en sélection espagnole, Gavi ne devrait plus rejouer cette saison. Un gros coup dur pour le FC Barcelone qui fait déjà l’objet de rumeurs sur la manière de remplacer son milieu de terrain. Mais pour le directeur sportif Deco, il est inutile de chercher un remplaçant.

Pendant que le Real Madrid subit une véritable hécatombe, le FC Barcelone n’est pas non plus épargné. Le club catalan voyait son infirmerie se vider progressivement ces dernières semaines. Mais pendant la récente trêve internationale, Gavi s’est gravement blessé à un genou. L’Espagnol souffre d'une déchirure complète du ligament croisé antérieur et d'une lésion au ménisque qui l’éloigneront des terrains jusqu’à la fin de la saison.

C’est évidemment un énorme coup dur pour le Barça dont l’effectif peut difficilement compenser une telle perte. La solution viendra peut-être du mercato hivernal. Certains noms comme celui de Giovani Lo Celso (Tottenham) sont déjà cités. Mais pour le directeur sportif Deco, aucune recrue ne suffira pour remplacer Gavi. « A l'heure actuelle, Gavi est un joueur irremplaçable », a réagi le Portugais pour l’agence de presse EFE.

Mission impossible pour Deco

« Il n'existe aucun joueur disponible sur le marché pour effectuer son travail, ni avec sa mentalité et ses capacités, a expliqué le dirigeant. Discuter de la manière de remplacer Gavi est une erreur. Ce serait une erreur de penser que nous allons trouver un joueur pour le remplacer. Nous ne le trouverons pas. Nous n'allons pas nous rendre fous avec la blessure de Gavi. C'est triste pour lui, pour nous en tant que club, mais nous ne trouverons pas son remplaçant. »

Deco attend donc son retour avec impatience la saison prochaine. « Nous sommes très tristes, mais je suis certain qu'il reviendra fort, il va récupérer. C'est un jeune qui a une force incroyable. Et ce que l'on va faire, c'est l'aider pour qu'il revienne fort, qu'il prenne le temps qu'il faut pour récupérer. C'est le plus important », a annoncé l’ancien milieu du Barça, qui pourrait tout de même amener une recrue au profil différent.