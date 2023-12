Hors terrain aussi, Bellingham veut succéder à Zidane

Dans : Liga.

Par Eric Bethsy

Etincelant pour ses débuts avec le Real Madrid, Jude Bellingham marche sur les traces d’un certain Zinedine Zidane. Au-delà de son numéro de maillot, l’international anglais espère écrire l’histoire avec la même marque de crampons.

En moins d’une demi-saison au Real Madrid, Jude Bellingham fait déjà l’unanimité. Le milieu offensif s’est mis tous les supporters et observateurs dans la poche après d’excellents débuts à la Maison Blanche. Le voilà déjà récompensé par des distinctions individuelles comme le Trophée Kopa et le Golden Boy. Mais le plus beau des honneurs concerne peut-être les comparaisons flatteuses avec l'ancien Merengue Zinedine Zidane.

Jude Bellingham reminding Real Madrid fans of prime Zinedine Zidane in the No. 5 kit and Adidas Predators ✨ pic.twitter.com/YYJdyVGILp — B/R Football (@brfootball) November 29, 2023

Bien sûr, les deux milieux n’ont pas du tout le même style de jeu. Mais le numéro 5 les réunit, tout comme leurs crampons, les Predator d’Adidas. C’est d’ailleurs lors d’un événement organisé par l’équipementier que Jude Bellingham s’est confié sur leur histoire commune. « C'est l'un des meilleurs milieux de terrain de l'histoire. J'espère préserver l'héritage de son numéro et de ses crampons », a confié l’ex-joueur du Borussia Dortmund, avant de revenir sur la finale de la Ligue des Champions 2001-2002, marquée par un bijou du Français contre le Bayer Leverkusen (2-1).

Le souvenir de Bellingham

« Pour ce qu'elle signifie et pour le moment, la volée de Zidane est le premier et le meilleur souvenir qui me vient à l'esprit avec ces crampons, s’est-il souvenu. J'espère qu'il y aura encore beaucoup de grands moments à l'avenir, j'espère poursuivre l'héritage de ces crampons, de cette marque, et tenter d'inspirer la génération suivante. Auparavant, Zidane, Beckham et Gerrard l'ont fait. Maintenant c'est ma responsabilité et ma fierté. J'espère en profiter. C'est une question de mentalité, ces joueurs ont en commun leur capacité à être bons dans les meilleurs scénarios, lors des grands matchs. Et c'est pour ça qu'on est jugés dans le football. » Spécialiste du money-time, Jude Bellingham sait aussi choisir ses moments.