Hakimi et Mbappé, le divorce surprise est confirmé

Par Claude Dautel

Ils sont très proches, et même amis, Kylian Mbappé et Achraf Hakimi savent pourtant qu'une carrière de footballeur n'est pas une histoire rectiligne. Et le duo du PSG va se séparer très rapidement.

Ce n'est pas encore officiel, mais c'est devenu le secret le moins bien gardé du prochain mercato d'été, Kylian Mbappé portera le maillot du Real Madrid la saison. Un club dont l'attaquant français rêve depuis longtemps, même s'il vient de passer sept ans au Paris Saint-Germain. Madrid, c'est aussi une équipe qu'Achraf Hakimi connaît aussi, puisque le défenseur international marocain du PSG est né dans la capitale espagnole et a fait ses débuts au Real Madrid avant de finalement rejoindre le Borussia Dortmund en 2018. L'idée de voir les deux amis continuer ensemble chez les Merengue était donc dans l'air.

Cependant, si le meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain arrive en fin de contrat et va partir libre chez Florentino Perez, Achraf Hakimi est encore lié deux ans avec les champions de France. Et Le Parisien confirme ce dimanche que même s'il est très ami avec Kylian Mbappé, le joueur marocain de 25 ans n'a nullement l'intention de partir cet été. Même s'il a un gros coup de moins bien ces dernières semaines, Achraf Hakimi est entré dans des négociations avec Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos pour prolonger son contrat avec le PSG. « Le joueur n’a pas fait savoir aux dirigeants qu’il souhaitait s’en aller à la fin de la saison et dans son entourage, on rappelle que son contrat court encore sur deux années afin d’écarter ces bruits de couloir. « Aujourd’hui, son avenir n’est pas un sujet de discussions. Il n’est question que de rumeurs », explique un proche », précise notre confrère concernant l'avenir parisien d'Achraf Hakimi. Autrement dit, même si son ami Kylian Mbappé va partir de Paris, le joueur arrivé de l'Inter en 2021 pour 68 millions d'euros restera dans l'effectif de Luis Enrique.

Hakimi perturbé, rien à voir avec Mbappé

Pour l'instant, même si le clan Hakimi a fait savoir aux dirigeants du PSG qu'il était favorable à une prolongation, aucune rencontre n'est imminente pour concrétiser tout cela, mais il n'y a aucune urgence à le faire. De son côté, l'entraîneur espagnol apprécie énormément Achraf Hakimi à qui il fait une confiance absolue en défense, malgré quelques prestations très mitigées ces dernières semaines, à l'image par exemple de son énorme boulette dimanche dernier sur l'ouverture du score de Reims. Si certains pensent que le départ de Mbappé lui trotte dans la tête, d'autres pensent que sa mise en examen pour viol l'a considérablement marqué. Mais quoi qu'il en soit, le Paris Saint-Germain peut compter sur Achraf Hakimi, et n'a pas à craindre un divorce provoqué par la fin de l'ère Mbappé. Les deux amis auront l'occasion de se croiser, mais ce sera soit en Ligue des champions, soit dans le privé.