Trahi par le Real, Haaland promet de se venger

Le Real Madrid sera actif sur le marché des transferts l'été prochain. En plus de Kylian Mbappé, des rumeurs existent toujours concernant Erling Haaland.

Le Real Madrid va enfin réaliser l'un de ses principaux objectifs au mercato, à savoir de recruter Kylian Mbappé. En plus du génie français, le nom d'Erling Haaland revient encore et toujours dans la capitale espagnole. Pour une partie de la presse mercato, une clause est effective dans son contrat pour lui permettre de rallier plus facilement l'Espagne. S'il se dit heureux à Manchester City, le Norvégien n'écarte rien concernant son avenir plus ou moins proche. Selon les informations de AS, il a toujours dans un coin de la tête un transfert au Real Madrid. Et il veut profiter du quart de finale de la Ligue des champions entre les deux clubs pour faire passer des messages.

Haaland veut envoyer un message fort

Le média espagnol indique en effet que même si Mbappé va rejoindre le Real Madrid, l'ancien de Salzbourg veut aussi prouver qu'il peut être recruté par les Merengue. Selon AS, « la nouvelle du départ de Mbappé du PSG et de sa signature plus que probable à Madrid a pleinement affecté Haaland, qui espérait finir par porter le maillot blanc à court terme, visant 2025 après avoir réalisé trois saisons à City ». Mais Haaland ne veut pas se laisser abattre et souhaite tout faire pour marquer les esprits contre le Real Madrid en C1. L'objectif est de montrer qu'il peut encore être une cible pour l'avenir malgré l'arrivée de Mbappé. Son souhait est aussi de se calquer au choix d'avenir de Pep Guardiola, dont le contrat court jusqu'en 2025. Une année 2025 qui était donc limite pour Haaland avant de partir pour le Real Madrid selon son plan de carrière. Mais reste à savoir ce que décidera de faire le Real Madrid à ce moment-là. Si la volonté du Norvégien de rallier l'Espagne semble réelle, il sera difficile pour les Merengue de conclure le deal financièrement. En plus d'une forte indemnité, il faudra laisser à Haaland 100% de ses droits à l'image. Pas une chose aisée pour une institution comme la Casa Blanca.