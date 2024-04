Haaland arrive à Madrid, le Real l'humilie

Dans : Liga.

Par Hadrien Rivayrand

Le Real Madrid lorgne depuis quelque temps sur Erling Haaland, qui arrive dans la capitale avec son équipe pour le match de ce mardi soir. Mais la venue du Norvégien pour évoluer sous le maillot merengue n'a jamais paru aussi complexe.

Après des années de rumeurs en tout genre, le Real Madrid va toucher au but et signer Kylian Mbappé la saison prochaine. Le club merengue va signer la star du PSG sans avoir à verser le moindre centime au club francilien. Aussi, le Real Madrid accueillera Endrick, pépite du football brésilien. Florentino Pérez veut inaugurer son nouveau stade avec les meilleurs joueurs de la planète et n'en a apparement pas terminé avec le renforcement de son secteur offensif. Car si Mbappé et Endrick vont arriver, ils ne sont pas des numéros 9 aguerris. Raison pour laquelle Haaland est aussi visé. Mais face à la difficulté du dossier, la Casa Blanca pourrait bien finir par recruter... Julian Alvarez.

Haaland encore mis de côté par le Real Madrid ?

La Araña strikes again! 🕷@julianalvarezzz with a superb goal to open the scoring 👊#ManCity pic.twitter.com/OWXToZm0wo — Manchester City (@ManCity) November 5, 2022

Avant de signer à Manchester City pour 25 millions en provenance de River Plate, le champions du monde argentin était courtisé par le Real Madrid. Mais les Merengue ont trop tergiversé, Florentino Pérez en tête, ce qui a permis à la formation anglaise de boucler le deal. S'il est très efficient lorsqu'il joue à City, Alvarez n'en reste pas moins la doublure d'Erling Haaland. Et la situation ne devrait pas changer de sitôt. Pour gagner du temps de jeu, l'international argentin va donc devoir partir. Et le Real Madrid le sait. Selon Planeta Real Madrid, son profil plait toujours au Real Madrid, qui voudrait passer à l'action l'été prochain pour le recruter. En fin de contrat en juin 2028, Alvarez ne sera cependant pas bradé par City, lui qui est estimé à 90 millions. En tout cas, que ce dossier se fasse ou non au Real Madrid, c'est Erling Haaland qui risque de ne pas être content. Selon une partie de la presse spécialisée dans le mercato, le Norvégien a déjà mal pris la venue de Mbappé au Real Madrid. L'ancien de Dortmund rêve du Real Madrid et aurait même une clause dans son contrat lui permettant de rejoindre l'Espagne pour 250 millions d'euros en 2025. Mais il n'apparait plus forcément comme une priorité, surtout si la Maison Blanche se paye des attaquants encore très jeunes et sur le long terme, histoire d'oublier complètement le Norvégien pour les années à venir.