Griezmann lâche l'affaire, Barcelone applaudit

Dans : Liga.

Antoine Griezmann semblait devoir être sacrifié pour permettre le retour de Lionel Messi au FC Barcelone, mais le Barça aurait finalement changé son fusil d'épaule concernant le joueur français.

Antoine Griezmann aura vécu un début d’été plutôt chaotique puisqu’après l’énorme déception provoquée par l’élimination précoce de la France lors d’un Euro où il n’a pas brillé, l’attaquant a entendu le président du FC Barcelone annoncer qu’il était placé d’office sur le marché des transferts. En manque de liquidité pour finaliser la prolongation de contrat de Lionel Messi, Joan Laporta était prêt à tout pour remplir ses caisses, et notamment vendre celui que son club avait fait signer en 2019 de l’Atlético Madrid pour plus de 100 millions d’euros. L’hypothèse d’un retour d’Antoine Griezmann chez les Colchoneros était d’autant plus possible que Diego Simeone avait lui aussi évoqué ce come-back. Mais tout cela pourrait être rapidement réglé, puisque plusieurs sources en Espagne et en Italie confirment qu’Antoine Griezmann devrait finalement rester au Barça.

C’est une décision de l’attaquant tricolore qui aurait permis ce revirement brutal. Sport et Fabrizio Romano expliquent qu’Antoine Griezmann a finalement accepté de revoir son salaire à la baisse, afin de faciliter les choses pour Joan Laporta. Ce dernier attendait un plus gros efforts du joueur français, mais il est tout de même satisfait de voir Griezmann faire des sacrifices pour les Blaugrana, car cela va dans le bon sens et montre que le vestiaire a compris que la situation était sérieuse. Une décision qui devrait donc sceller l’avenir de Grizi au FC Barcelone, puisque le patron du club catalan avait exigé de ce dernier qu'il réduise son salaire pour rester. C'est désormais chose faite, à Laporta de tenir son engagement, mais à priori Antoine Griezmann sera bien un joueur du Barça la saison prochaine.