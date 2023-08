Fiasco financier au Barça, le mercato s'écroule

Dans : Liga.

En proie à de grosses difficultés financières, le FC Barcelone recrute de manière méticuleuse sur le marché des transferts. Les problèmes ne s'arrangent pas puisque le club catalan va perdre 65 millions d'euros.

Pour se renforcer en vue de la saison prochaine, le FC Barcelone a recruté Oriol Romeu, Íñigo Martinez ainsi que le récent vainqueur de la Ligue des Champions avec Manchester City, İlkay Gündoğan. Trois recrues dont les contrats n'ont cependant pas encore été enregistrés. Toutefois, cela devait se réaliser grâce à la vente de 16% de Barça Studios à un fond allemand, contre la somme de 65 millions d'euros. Joan Laporta a présenté un plan de faisabilité à la Liga pour justifier les nouveaux contrats de certains joueurs et les arrivées du mercato estival. Malheureusement, TV3 rapporte que le fond allemand s'est contre toute attente retiré. Ce qui veut dire que ce levier économique risque de ne pas permettre l'inscription de nombreux cadres du FC Barcelone.

Le Barça perd 65ME, c'est de nouveau la crise

Pour le moment, Romeu, Martinez et Gündoğan ne sont pas inscrits avec le Barça pour la saison prochaine. Situation presque identique pour les nouveaux contrats de Gavi, Araujo, Inaki Pena, Marcos Alonso et Sergi Roberto qui ne sont pas encore validés. Le FC Barcelone a cruellement besoin de ces 65 millions d'euros pour enregistrer complètement son effectif à compter du l'exercice 2023/2024. D'autant plus que les Blaugrana négocient toujours avec Joao Cancelo et Bernardo Silva. Deux signatures qui sont clairement compromises si le président barcelonais ne trouve pas une solution rapidement. Le mercato catalan est actuellement en pause. Joan Laporta va probablement devoir trouver un nouvel acquéreur pour la base multimédia du club qui sert à produire du contenu à travers le monde, en guise de communication. La situation du Barça est jugée inquiétante et urgente en Espagne.