FCB : Le Barça n'en peut plus, la punition est tombée pour Dembélé

Dans : Liga, Foot Europeen.

Avec la blessure au bras de Lionel Messi, absent pendant trois semaines, Ousmane Dembélé avait l’opportunité de se relancer.

Le Français était donc attendu dans le onze de départ face à l’Inter Milan mercredi en Ligue des Champions. Mais non, l’ailier de 21 ans est resté sur le banc pendant toute la partie. Pire, Ernesto Valverde ne l’a même pas envoyé s’échauffer ! Et pour cause, Dembélé était puni. Selon les informations de la Cuatro, l’ancien joueur du Borussia Dortmund est arrivé avec 25 minutes de retard au rassemblement de l’équipe prévu mercredi à 19 heures. Ce qui n’a évidemment pas plu à l’entraîneur blaugrana.

D’autant que Dembélé est un habitué au Barça. On se souvient que le défenseur central Gerard Piqué avait révélé la saison dernière, sur le ton de la plaisanterie, que l’international tricolore arrivait souvent en retard. A noter que le milieu offensif s’était déjà fait remarquer samedi contre le FC Séville (4-2), lorsqu’il a eu besoin de plusieurs minutes pour entrer en jeu, laissant son équipe à 10. Cela commence à faire beaucoup…