Fati au Real, la rumeur qui secoue toute l’Espagne

Par Hadrien Rivayrand

Le marché des transferts promet d'être encore bouillant dans les prochains jours. Le Barça pourrait animer le mercato, que ce soit du côté des arrivées ou des départs.

Le Barça espère bien réaliser une saison pleine et protéger son titre en Liga. Xavi a néanmoins dû faire face au départ récent d'Ousmane Dembélé au PSG. Aussi, l'Espagnol sait que les finances du club catalan sont dans le rouge. Des sacrifices pourraient encore être faits si le club veut avoir une chance de pouvoir se renforcer en cette fin de mercato estival. Parmi les joueurs qui ont une belle valeur marchande et qui ne font pas partie des plans de Xavi : Ansu Fati. Régulièrement blessé ces derniers mois, le crack espagnol ne voit plus son avenir au Barça. Une porte de sortie devrait donc lui être trouvée prochainement. Et l'une d'entre elles pourrait bien se trouver au... Real Madrid !

Ansu Fati, trahison en approche ?

Le Real Madrid se cherche encore un ou plusieurs joueurs offensifs. Le départ de Karim Benzema a laissé un grand vide dans la capitale espagnole et le dernier Ballon d'Or n'a toujours pas été remplacé. Bien évidemment, la grande priorité se nomme Kylian Mbappé. Mais plus les heures passent et plus une arrivée du Français cet été semble hypothétique. Du coup, le Real Madrid pourrait bien se rabattre sur Ansu Fati ! Ces dernières heures, Antonio Romero, dans El Larguero de la Cadena Ser, a en effet assuré que Florentino Pérez était disposé à récupérer le Catalan de 20 ans. Problème, le Barça n'est pas très chaud à l'idée de le lâcher à son plus grand rival, surtout que les champions d'Espagne envisageaient un prêt et pas une vente sèche. Pour lâcher Ansu Fati, il se dit que les Catalans accepteraient une offre de près de 50 millions d'euros, alors que l'attaquant est encore lié au club jusqu'en 2027. Outre Ansu Fati, donc l'arrivée possible au Real Madrid fait grand bruit en Espagne, les Merengue sont toujours intéressés par les profils de Dusan Vlahovic, Randal Kolo Muani, Romelu Lukaku ou encore Dani Olmo.