Esp ‍: Wirtz après Mbappé, le Real a un doute à 100 millions d'euros

Par Corentin Facy

Le mercato s’annonce agité au Real Madrid, qui s’apprête à accueillir Kylian Mbappé et qui n’est pas non plus insensible au talent de la star du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz.

Leader de la Bundesliga avec 13 points d’avance sur le Bayern Munich, le Bayer Leverkusen est la surprise de la saison en Europe. L’équipe de Xabi Alonso peut s’appuyer sur un collectif huilé mais également sur quelques individualités au-dessus du lot. C’est notamment le cas de l’international allemand Florian Wirtz, auteur d’une saison monumentale avec 11 buts et 17 passes décisives et qui, du haut de ses 20 ans, s’impose déjà comme l’une des références du football européen à son poste de meneur de jeu. Xabi Alonso a d’ores et déjà tranché la question de son avenir en indiquant que malgré les intérêts de Liverpool ou encore du Bayern Munich, il allait rester l’entraîneur du Bayer Leverkusen la saison prochaine.

Xabi Alonso choque tout le monde et reste à Leverkusen https://t.co/IBVI74OEK3 — Foot01.com (@Foot01_com) March 29, 2024

Cela signifie-t-il que toutes les stars de l’actuel leader de Bundesliga vont rester ? On ne peut pas encore le dire avec certitude et par conséquent, le doute entoure encore l’avenir de Florian Wirtz. D’autant que selon les informations de Relevo, le Real Madrid est sur les rangs pour accueillir la star montante de la sélection allemande. Le média très sérieux en Espagne dévoile que le recruteur merengue Juni Calafat est totalement raide dingue de Florian Wirtz et rêve de le faire venir au Real Madrid. Plusieurs questions vont néanmoins se poser.

Le Real Madrid est fan de Florian Wirtz, mais...

La première est celui du prix de l’international allemand, valorisé à plus de 100 millions d’euros. Un an après avoir déboursé cette somme pour Bellingham et alors que le Real s’apprête à verser un salaire et une prime à la signature colossale à Kylian Mbappé, un tel transfert pour Wirtz semble délicat à envisager du côté de la maison blanche. Mais surtout, le Real Madrid ne veut pas créer un embouteillage de stars en attaque avec Bellingham, Mbappé, Vinicius ou encore Rodrygo et pourraient donc renoncer au recrutement du meneur de jeu du Bayer Leverkusen. Une décision qui serait alors pleine de sagesse, mais qui ne pourrait être que temporaire car le Real Madrid ne s’interdit pas de revenir à la charge en juin 2025 dans le cas où Florian Wirtz reste au Bayer Leverkusen cet été.