Esp ‍: Un mannequin de Vinicius pendu, 4 ans de prison requis ‍!

Dans : Liga.

Par Mehdi Lunay

Quatre supporters de l'Atlético sont actuellement jugés à Madrid pour avoir pendu à un pont de la capitale espagnole un mannequin gonflable à l'effigie de Vinicius Jr. Les faits étaient survenus en janvier dernier, sous fond de derby entre l'Atletico et le Real Madrid. Le ministère public les accuse de « délit de menaces et d'autres (délits) contre les droits fondamentaux ». Il a requis 4 ans de prison contre les 4 supporters et demande qu'ils indemnisent le joueur brésilien pour les « préjudices moraux » subis. Le verdict officiel n'a pas encore été prononcé, la date du procès restant encore à définir.