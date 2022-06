Esp : Tchouaméni se glisse entre Zidane et Cristiano Ronaldo

Dans : Liga.

Par Corentin Facy

Ce mardi, le Real Madrid a officiellement présenté sa nouvelle recrue, l’international français Aurélien Tchouaméni.

Au lendemain de la défaite de l’Equipe de France face à la Croatie en Ligue des Nations (0-1), Aurélien Tchouaméni s’est officiellement engagé en faveur du Real Madrid. A en croire les informations du site Planeta Real Madrid, le club merengue a précisément déboursé la somme de 88 millions d’euros hors bonus pour le transfert de l’ancien Monégasque. Un montant qui place Aurélien Tchouaméni dans le top 10 des plus gros transferts de l’histoire du Real Madrid… entre Cristiano Ronaldo et Zinedine Zidane. En effet, Aurélien Tchouaméni est le quatrième joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid juste derrière le Portugais (103 millions d’euros) mais devant Zinedine Zidane, qui avait coûté 85 millions d’euros aux Merengue à l’époque.

Tchouaméni confirme une approche de Mbappé

Lors de sa première conférence de presse en tant que joueur du Real Madrid ce mardi, Aurélien Tchouaméni a par ailleurs évoqué l’intérêt du PSG, qui était également prêt à casser sa tirelire pour le recruter. Sans surprise, le milieu de terrain formé aux Girondins de Bordeaux a confié que Kylian Mbappé avait fait le forcing pour le recruter. Mais la décision d’Aurélien Tchouaméni était prise, l’ex-Monégasque voulait découvrir l’étranger plutôt que de rejoindre le PSG. « Kylian a décidé de rester au PSG, il savait que j'allais quitter Monaco et il voulait savoir si je pouvais aller au PSG. Il a compris que je voulais aller au Real Madrid et il est content pour moi » a fait savoir Aurélien Tchouaméni, lequel va désormais avoir la lourde tâche de déloger Luka Modric, Casemiro ou Toni Kroos dans l’entrejeu du Real Madrid afin de se faire une place. Une mission périlleuse que Federico Valverde et Eduardo Camavinga n’ont pas réussi à accomplir pour le moment puisque malgré leur talent, l’Uruguayen et le Français sont toujours les remplaçants des titulaires historiques du Real Madrid à ce poste.